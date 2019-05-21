Псковский дзюдоист в составе сборной СЗФО завоевал медаль на всероссийских соревнованиях

18:52, 22 мая 2019, ПАИ

11-летний пскович Дилшод Бахронов в составе сборной команды Северо-Западного федерального округа принял участие в финале IX летней спартакиады учащихся России по борьбе дзюдо среди мальчиков в возрасте до 13 лет (КАТА-группа), который прошел с 17 по 19 мая в городе Апатиты Мурманской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортцентре «Бригантина».

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Программа турнира включала в себя соревнования по общей физической подготовке, демонстрацию комплекса технических упражнений 4 КЮ и командные состязания по олимпийскому дзюдо в формате «стенка на стенку» в восьми весовых категориях. Воспитанник псковской «Бригантины» выступал в весе 42 кг.

В демонстрации комплекса технических упражнений 4 КЮ команда СЗФО заняла первое место, а в общекомандном зачете по итогам всей программы состязаний получила «бронзу». Выиграла спартакиаду команда Центрального федерального округа, «серебро» завоевала сборная дзюдоистов Приволжского федерального округа.

Дилшод Бахронов начал заниматься борьбой в спортцентре «Бригантина» в возрасте 7 лет у мастера спорта России по самбо Александры Семеновой. В настоящее время он тренируется у старшего тренера-преподавателя высшей квалификационной категории, мастера спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани.