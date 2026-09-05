ФК «Псков» стал вторым финалистом Кубка Псковской области

19:38, 05 сентября 2026, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сыграл вничью с псковской «Стрелой» – 1:1 в ответном матче полуфинала Кубка Псковской области и по сумме двух встреч одержал победу со счётом 3:1. Об этом сообщает Федерация футбола Псковской области.

Псковичи открыли счёт – на 39-й минуте отличился Сергей Молчанов. Во втором тайме один мяч отыграл игрок «Стрелы» Игорь Курбанов. В первом матче «Псков» выиграл у «Стрелы» со счётом 2:0.

В финале «Псков» встретится с «Луки-Энергией-2». Игра состоится в Великих Луках 13 сентября и начнётся в 14:00.

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