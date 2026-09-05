Псковский воспитанник забил гол в ворота «Локомотива» в ЮФЛ
Воспитанник псковской спортшколы «Стрела» Дмитрий Поздняков, выступающий за «Краснодар», забил гол в выездной игре с московским «Локомотивом» в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) среди спортсменов до 16 лет. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Поздняков забил гол под конец первого тайма и вывел свою команду вперёд, однако «Локомотив» во втором тайме сумел отыграться, и матч завершился вничью – 1:1.
«Краснодар» сохранил второе место в турнирной таблице, уступая ЦСКА шесть очков. Для уроженца Пскова это 13-й гол в нынешнем сезоне. Нападающий занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров.
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