Уроженец Псковской области Михайлов в третий раз в сезоне выйдет в старте на матче РПЛ

18:32, 05 сентября 2026, ПАИ

Уроженец Псковской области Ярослав Михайлов выйдет в стартовом составе «Ростова» на домашней встрече седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба ростовского коллектива.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» начнётся в 19:00 по московскому времени. Для 23-летнего полузащитника это будет уже третий выход в основном составе в нынешнем сезоне.

Дебют Михайлова за «Ростов» в РПЛ состоялся 28 июля на матче первого тура против «Оренбурга», где он вышел на замену на 67-й минуте.

«Ростов» сейчас на 12-м месте в турнирной таблице, «Факел» – на последнем.

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