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Обокравший сарай житель Куньинского района отправится на обязательные работы

Житель деревни Петелино Куньинского района получил 200 часов обязательных работ за кражу имущества из сарая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре. 

В ходе судебного следствия установлено, что 5 февраля мужчина незаконно проник внутрь сарая через имеющийся в задней стене проем. Оттуда он украл лом черного металла весом 52,5 кг общей стоимостью 482 рубля 21 копейка, лом оцинкованного металла весом 22,9 кг стоимостью 207 рублей 2 копейки, садовую одноосную двухколесную тачку, которая стоит 2000 рублей, а также веревку, не представляющую материальной ценности. Таким образом, он причинил материальный ущерб потерпевшей на 2 тыс. 689 рублей 23 копейки.

Потерпевшая не пожелала прекращать уголовное дело в связи с примирением с подсудимым. В суде он признал вину в полном объеме, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, полностью возместил причиненный ущерб. Отягчающих обстоятельств не установлено.

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