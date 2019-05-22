Организацию питания в псковских детсадах и лицее проверили депутаты

18:11, 22 мая 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы проверили организацию питания в ряде детских садов и лицее №8, расположенных в одномандатном избирательном округе №9. В контрольном выезде, состоявшемся 22 мая, участвовали глава Пскова Иван Цецерский, депутат по этому округу Юлия Пожидаева и представители управления образования администрации города. Корреспондент Псковского агентства информации вместе с проверяющими побывал на кухнях образовательных учреждений.

Парламентариев интересовали вопросы организации работы с поставщиками, составление меню, бракеражные журналы, как проверяются повара, состояние холодильного оборудования и журналы контроля автотранспорта.

Первым пунктом посещения стал детский сад №47 «Радость» (Западная, 7). Заведующая дошкольного учреждения Елена Раздорожняя рассказала участникам выезда, что от всю еду готовят штатные повара. При этом она пояснила, что если не устраивает качество продуктов, то они возвращаются поставщику. Также ведется бракераж – принятия решение о качестве продукции путём снятия проб. Она отметила, что продукция на хранении не задерживается.

Меню в детском саду «Радость» 20-дневное, и вскоре воспитанники перейдут на летнее меню. «Вкусно деток кормят?» – поинтересовалась Юлия Пожидаева. «Да, мы очень стараемся», – ответила заведующая и пояснила, что шеф-повар несет персональную ответственность за качество еды.

Участникам обхода заведующая дошкольным учреждением продемонстрировала кухонные помещения, цеха, кладовую и холодильник. Пища в детском саду готовится в паровых котлах, поскольку подавать на стол жареное и копченое запрещено. К тому же она пояснила, что Роспотребнадзор проверяет учреждение два раза в год: специалисты берут смывы и пробы, проверяют калорийность. Также Елена Раздорожняя продемонстрировала необходимую документацию.

Затем участники контрольного выезда посетили дошкольное отделение Псковской инженерно-лингвистической гимназии (Юбилейная, 56).

Юлия Пожидаева поинтересовалась, поступали ли жалобы от детей или их родителей на качество питания. Заведующая отделением Елена Козлова ответила, что учреждение старается не допускать таких случаев. Она показала кухню дошкольного учреждения, цеха и холодильники. Меню здесь – 10-дневное.

Мать одного из воспитанников рассказала, что ее ребенок доволен качеством продуктов. «Очень радует выпечка и наличие свежих фруктов: цитрусовые, яблоки, груши, бананы. Очень довольны!» – отозвалась женщина. «Очень хорошо, что дети получают фрукты каждый день», – сказала Юлия Пожидаева.

В детском саду №45 «Родничок» (Юбилейная, 54) заведующая дошкольным учреждением Людмила Салкина продемонстрировала проверяющим необходимую документацию и отметила, что в 10-дневном меню вскоре будут преобладать овощи.

«Родители довольны?» – поинтересовалась Юлия Пожидаева. «У нас всегда всё в порядке», – заверила Людмила Салкина. Она отметила, что Роспотребнадзор проводит в учреждении проверки, смывы берутся 2 раза в год и в карантинные дни.

Стоимость меню на одного воспитанника в указанных детских садах формируется при цене свыше ста рублей.

При посещении Многопрофильного правового лицея №8 (Западная, 5) проверяющих во главе с депутатом встретила директор учреждения Ирина Прокопчук. Она рассказала, что меню в лицее цикличное – составляется 2 раза в неделю. Родители каждого школьника платят 30 рублей за завтраки и 50 рублей за обеды, муниципалитет доплачивает по 19 рублей 50 копеек.

Столовая лицея, как отметила Ирина Прокопчук, готовит еду и для 5-й средней школы, а пробы снимаются независимым медиком из детской поликлиники. «У нас идеальная выпечка! Работники столовой готовят вкусности», – рассказала она.

После осмотра пищеблока лицея Юлия Пожидаева подчеркнула, что вопросов к учреждению нет. В заключении встречи Ирина Прокопчук указала депутату на необходимость капитального ремонта вентиляционного оборудования в кухне, которому уже 40 лет.