«Мусорную» реформу снова обсудят депутаты облсобрания 30 мая

18:07, 22 мая 2019, ПАИ

На предстоящей сессии 30 мая в рамках парламентского часа депутаты Псковского областного Собрания вернутся к обсуждению работы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, соответствующее решение принял Совет Собрания 22 мая.

В феврале на сессии депутаты договорились о повторном рассмотрении вопроса в мае. Об этом напомнил коллегам председатель регионального парламента Александр Котов. Также отмечалось, что комитет по социальной защите Псковской области по рекомендации депутатов разработал документ о предоставлении с 1 января текущего года льгот по услугам регионального оператора для многодетных семей, на сессии в парте парламентарии поддержали эту инициативу.

Депутаты намерены заслушать информацию регионального оператора о том, как собирается и вывозится крупногабаритный мусор 1 и 2 класса опасности, как определяется способ накопления ТКО для каждого городского и сельского поселения региона, как организована доставка квитанций по оплате услуг в случаях несовпадения места регистрации и места проживания.

В повестке 33-й сессии Псковского областного запланированы 18 вопросов. Губернатор региона Михаил Ведерников отчитается о работе областной администрации в 2018 году. Глава региона провел консультации с парламентскими фракциями, чтобы учесть вопросы, волнующие депутатов.

Кроме того, в рамках сессии депутаты рассмотрят предложения Избирательной комиссии по изменению Избирательного закона, обсудят поправки в областной закон «Об образовании» и в бюджет территориального ФОМС текущего года. Также администрация региона представит доклад о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2018 году.