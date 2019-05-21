Госдума поддержала поправки единороссов о продаже театральных билетов без кассовых аппаратов

18:45, 22 мая 2019, ПАИ

Государственная Дума поддержала во втором чтении разработанные депутатами от «Единой России» поправки в закон «О применении контрольно-кассовой техники». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, изменения, в частности, предусматривают освобождение распространителей театральных билетов от обязанности использовать кассовые аппараты с 1 июля 2019 года.

Согласно поправкам, контрольно-кассовую технику могут не применять индивидуальные предприниматели при продаже билетов и абонементов на посещение государственных и муниципальных театров. При этом обязанность использовать кассовые аппараты во время реализации билетов через интернет останется.

«Был самостоятельный закон, но комитет по культуре внес соответствующую поправку для ускорения решения вопроса. Она связана с реализацией билетов распространителями и освобождения их от обязанности использования контрольно-кассовой техники. Эта поправка вошла в данный закон», - пояснил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Планируется, что в третьем, окончательном чтении законопроект будет рассмотрен 23 мая.