Иммунизация против кори пройдёт в Псковской области до 1 октября

19:50, 22 мая 2019, ПАИ

Иммунизации населения против кори будет проходить в Псковской области до 1 октября. Об этом заявил главный государственный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам Александра Нестерука, кампания по подчищающей иммунизации населения продлиться до октября в связи с тем, что в некоторых соседних странах ситуация по кори критическая и имеются летальные случаи. При этом он подчеркнул, что в России рост заболеваемостью корью незначительный.

Александр Нестерук напомнил, что в Псковской области закупили 630 доз паротитно-коревой вакцины для иммунизации детей на сумму более 67 тысяч рублей. Кроме того, по его словам, в ближайшее время планируется закупить ещё 5,5 тысяч доз вакцины для взрослых на сумму порядка 330 тысяч рублей. Поставка вакцины ожидается в июле.

Главный государственный санитарный врач региона также сообщил, что в Псковской области активно проводится работа по вакцинации трудовых мигрантов. Её проводят предприятия, которые используют иностранную рабочую силу. По словам Александра Нестерука, сейчас в регионе около 300 таких организаций. Ни них трудятся порядка 5 тысяч человек.

Также участники совещания сообщили, что жители Псковской области могут самостоятельно купить вакцину против кори. Её стоимость в аптеке составляет 60 рублей. После покупки вакцины необходимо прийти в медицинское учреждение по месту жительства и сделать там прививку.

Исполняющая полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что в связи с тем, что в регион приедет много туристов на Ганзейские дни, необходимо провести максимальную иммунизацию населения до 15 июня. Она добавила, что региональные власти направят письмо министру здравоохранения, чтобы максимально оперативно получить вакцины для плановых прививок.