Имущественные вопросы согласовал комитет по земельным ресурсам Псковской гордумы

20:48, 22 мая 2019, ПАИ

22 мая в ходе заседания комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской гордумы депутаты согласовали имущественные вопросы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, при подготовке к очередной сессии всего были рассмотрены 12 вопросов.

В частности, депутаты дали согласие детским садам компенсирующего вида №32 «Чебурашка» и общеразвивающего вида №12 на предоставление в аренду индивидуальным предпринимателям муниципального имущества, закрепленного за этими учреждениями. Планируется, что в помещениях будут организованы услуги по фотосъёмке.

Также члены профильного комитета согласовали вопрос о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Участок расположен на улице Лужской, 15 и находится в муниципальной собственности.

Кроме того, парламентарии рекомендовали вынести на сессию Псковской гордумы вопрос о закреплении на праве оперативного управления за муниципальным учреждением «Специализированная служба» гидротехнического сооружения – плотины через реку Пскову. По мнению членов комитета, данное сооружение необходимо закрепить на праве оперативного управления для того, чтобы надлежащим образом обслуживать плотину.