38,5 тонн итальянских киви не пропустили через границу в Пыталовском районе

21:10, 22 мая 2019, ПАИ

В Пыталовском районе на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 38,5 тонн свежих киви. Груз следовал из Италии в адрес индивидуального предпринимателя в Казахстан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки специалисты регионального ведомства выявили отсутствие в фитосанитарном сертификате информации о том, что подкарантинная продукция произведена в зоне, местах или участках производства, свободных от карантинных вредных организмов.

В итоге сотрудники управления в соответствии с законодательством приняли решение о запрете ввоза 38,5 тонн киви на таможенную территорию Евразийского экономического союза.