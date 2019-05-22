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Общество

Больше тонны молочной карамели не пропустили через границу в Себежском районе

В Себежском районе на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки запрещёно перемещение 1,1 тонны молочной карамели. Груз следовал автомобильным транспортом из Санкт-Петербурга в Калининградскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проверки сотрудники регионального ведомства выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

В итоге специалисты управления в соответствии с законодательством приняли решение о запрете перемещения груза по таможенной территории Евразийского экономического союза. Груз отправлен обратно отправителю. 

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