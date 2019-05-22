Директор стругокрасненской школы оштрафован за уклонение от госзакупок

21:37, 22 мая 2019, ПАИ

Псковское управление федеральной антимонопольной службы России признала виновным директора стругокрасненской школы в уклонении от госзакупок (часть 2 статьи 7.29 КоАП РФ) и оштрафовала его на 10 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Стругокрасненского района.

Проверка прокуратуры района вскрыла нарушения, связанные с уклонением от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения конкурентных процедур.

Директор стругокрасненской школы признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика в случае, если определение поставщика в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей.