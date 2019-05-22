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Общество

292 тысячи рублей долга по алиментам взыскали приставы с псковича

Ряд запретов побудили жителя Пскова заплатить 292 тысячи рублей в счет задолженности по алиментам. Однако это только почти половина задолженности, которая накопилась с 2013 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Судебные приставы применили в отношении отца-должника ряд принудительных мер взыскания. В частности, мужчине был запрещен выезд за пределы России, и запрещено производить какие-либо регистрационные действия со своим имуществом.

В итоге из общей суммы по алиментам в 600 тысяч рублей должник выплатил 292 тысячи рублей. При этом большая часть выплаченных средств – около 270 тысяч рублей – была проплачена в евро и долларах.

Взыскательница написала расписку, что получила эти деньги. Однако, так как пскович не погасил долг по алиментам полностью, судебные приставы продолжат применять к мужчине меры принудительного воздействия.

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