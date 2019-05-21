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Два «золота» и «бронзу» завоевали псковичи на кубке мира по кикбоксингу в Венгрии

Псковские спортсмены завоевали два первых и одно третье место на кубке мира по кикбоксингу «Hungarian kickboxing world cup», который проходил в Будапеште (Венгрия), сообщается на портале sport60.ru.

Данные соревнования представляли собой один из этапов розыгрыша кубка мира. В них приняли участие 3 тысячи 130 спортсменов из 37 стран. Псковскую область представляла команда школы единоборств «Мастер» из Пскова. Всего в соревнованиях поучаствовали 10 псковичей.

В частности, Никита Карпухин занял первое место в весовой категории 57 килограммов в лайт-контакте. Ещё одно «золото» завоевал Дмитрий Алексеев. Он победил в поинтфайтинге в весовой категории 42 килограмма. Также Дмитрий Григорьев занял третье место в весовой категории 33 килограмма в поинтфайтинге. В общем зачёте псковская команда школы «Мастер» заняла 57 место из 230 клубов.

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