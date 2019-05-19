Кровля и купол храма в псковском Камно обгорели из-за грозового разряда

09:01, 23 мая 2019, ПАИ

22 мая в 6:10 в деревне Камно Псковского района в храме святого Георгия Победоносца огонь повредил деревянную обрешетку кровли и купола. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стал грозовой разряд.

В 10:51 в Великолукском районе в СНТ «Клён» в дачном двухэтажном доме выгорели первый этаж и кровля из-за короткого замыкания в холодильнике. Спасены 6 хозпостроек.

23 мая в 6:24 от очевидца поступило сообщение о том, что на автовокзале Пскова произошел пожар в буфете. Установлено, что в буфете загорелась электровафельница. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.