В пять раз выросли продажи фальшивых документов в России

09:16, 23 мая 2019, ПАИ

В России в пять раз вырос объём продаж поддельных документов. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор, за 4 месяца ведомство заблокировало 4,6 тысяч ресурсов, которые торгуют паспортами гражданина РФ, водительскими правами и другими документами.

Также сообщается, что за аналогичный период прошлого года было заблокировано только около 1 тысячи сайтов.

В МВД РФ отметили, что в 2018 году было выявлено 35,8 тысяч случаев подделки документов и задержано 16,4 тыс. преступников. При этом в ведомстве отметили, что пик таких преступлений пришелся на 2017 год: полицейские выявили 36 тысяч преступлений.