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Общество

Школы для будущих академиков появятся в России

Российская академия наук (РАН) создаст школы для подготовки будущих академиков. Как сообщает газета «Известия», уже составлен предварительный список опорных школ, где будут разыскивать учеников со способностями к науке.

Планируется создать такие школы на основе уже существующих учебных заведений. РАН отобрал 110 учреждений в 32 регионах, в том числе в Татарстане, Якутии и Мордовии.

Специалисты уверены, что проект способен поднять уровень школьного образования в регионах. Учебные заведения в муниципалитетах превратят в региональные, при них создадут интернаты, в которые смогут поступить дети из небольших городов и сельских поселений.

 «Мы надеемся, под этот проект будет получено финансирование от Минпросвещения. Кроме того, с учетом важности вопроса думаем о частно-государственном партнерстве. Думаю, что уже с 1 сентября некоторые наши предложения начнут реализовываться», - заявил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

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