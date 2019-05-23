437 решений приняли депутаты Псковской гордумы на сессиях в 2018 году

14:05, 23 мая 2019, ПАИ

За 2018 год состоялись 14 сессий Псковской городской Думы, на которых были приняты 437 решений. Об этом сообщил глава Пскова Иван Цецерский в своём отчёте за работу гордумы в прошлом году, который он представил на 25-й сессии 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава города поблагодарил депутатов за слаженную работу. Он перечислил наиболее важные, по его мнению, решения ПГД, среди которых освобождение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан от уплаты земельного налога на 2018-2019 годы; учреждение «Книги добрых дел Псковской ганзы-2019», а также даты проведения мероприятий и Ганзейской символики; создание Ганзейской дирекции по организации праздников; утверждение карты и схемы праздничного пространства на 39-х Международных Ганзейских днях; решение о реконструкции стадиона «Машиностроитель»; о передаче бывшего здания прачечной на улице Коммунальной под строительство школы спортивной гимнастики имени Немова; о введении практики публичного заслушивания на сессии Псковской городской Думы руководителей структурных подразделений администрации по вопросам, требующим принятия оперативных мер; о согласии на создание Контрольного управления администрации города, в полномочия которого входит контроль за нарушениями правил благоустройства, а также выдача предписаний по некачественно исполняемым муниципальным контрактам.

Иван Цецерский доложил, что за отчётный период проведены 12 официальных приёмов граждан и 144 встречи по личным вопросам. С вопросами и за консультативной помощью обратились 204 псковича. «Всем заявителям даны разъяснения, оказана юридическая помощь, направлены поручения в адрес администрации Пскова. По проблемам, решение которых не входит в полномочия главы города, направлены запросы в органы региональной власти, в полицию, в прокуратуру Пскова, управляющие организации. Многие вопросы, в частности, предоставления жилья, прохождения срочной службы, медицинского обслуживания, были решены положительно», - уточнил глава Пскова.

В едином реестре обращений граждан, о котором упоминал Иван Цецерский, - 335 позиций, требующих длительного срока исполнения или судебных решений. 104 из них сняты с контроля, так как мероприятия по ним исполнены.

Глава Пскова также остановился на работе в соцсетях и, в частности, речь шла об общедоступной группе «Контроль.Псков» в Facebook, которая «является одним из основных способов взаимодействия псковичей с представителями власти». Участниками группы стали 3 тысячи 498 человек. «Все вопросы и критические замечания, обозначенные в группе, принимаются во внимание, отправляются соответствующие запросы в профильные службы, ответы публикуются в социальной сети, решение проблем берется на контроль», - подчеркнул Иван Цецерский.

Он уточнил, что пользователи группы задали 2472 вопроса. «На все даны ответы и консультации. 45% - вопросы, касающиеся благоустройства города и уборки. 15%- вопросы уточняющего характера, 12% - замечания по качеству работы регионального оператора по ТКО, 9% - жалобы на ямы на дорогах, 9% - замечания по качеству работы регионального оператора по капитальному ремонту, 7% - жалобы на парковку транспортных средств на зеленой зоне и на тротуарах, 2% - жалобы на нарушение закона о тишине, в том числе и на строительных площадках Пскова, 1% - информация о требующих закрытия люках и о малых архитектурных формах, требующих демонтажа», - рассказал глава Пскова.