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Общество

Центральный въезд в Пушкинские Горы отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии

В Пушкиногорском районе в рамках подготовки к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры начался ремонт трассы Пушкинские Горы – Локня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ремонтом дороги занимается государственное учреждение «Псковавтодор». Специалисты обустроят въезд в поселок на участке улицы Аэродромной протяженностью более 1 км от улицы Новоржевской до Пушкиногорского шоссе.

Подрядчик уже выравнивает дорожное полотно с помощью асфальтобетонной смеси. Позже рабочие обработают поверхность битумом и черным щебнем, укрепят обочины песчано-гравийной смесью.

Отремонтировать дорогу поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников для подготовки к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры. Они пройдут с 6 по 9 июня.

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