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Общество

Только трое псковичей из 29 учеников автошкол смогли получить водительские удостоверения

Только трое псковичей из 29 учеников трёх автошкол смогли получить водительские удостоверения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Экзамен состоялся 22 мая. Испытание проходило в несколько этапов. Сначала у собравшихся проверили теоретические знания Правил дорожного движения.

Для исключения фактов коррупции при сдаче теории постоянно присутствуют руководители автошкол, а также представители общественности. На этом этапе все 11 выпускников одной из школ выполнили поставленную задачу. Из 16 кандидатов в водители из второй автошколы отличились 11. Из 7 выпускников третьей школы 6 смогли проследовать на практическую часть, лишь один отправится на пересдачу теории.

Практический экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными средствами из 29 претендентов сдали – 15. С экзаменом по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения успешно справились лишь три человека, «что свидетельствует о низком уровне подготовки кандидатов в водители».

Подробности о качестве преподавания и проверках в псковских автошколах можно прочитать в материале «АвтоБАН»: В Псковской области проверяют работу автошкол.

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