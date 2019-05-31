Мужчина на кухне – 3.0. № 12. Суп из лосося от Игоря Соловьева

11:45, 31 мая 2019, ПАИ

Герой сегодняшнего выпуска проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» – директор псковской Детской деревни – SOS Игорь Соловьев. Из любезно предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» нежный суп из лосося и рассказал о становлении Детской деревни, социальных мамах, а также о том, насколько быстро можно построить жилище эскимосов – иглу.

Сейчас стремительный темп жизни, и быстрее, конечно, приготовить пельмени или пожарить картошку. Но, тем не менее, это блюдо – дежурный супчик дома. Кстати, важно, чтобы сливки были с большим процентом жирности. По опыту, 20-процентные сворачиваются.

О Детской деревне - SOS

В мире более 500 Детских деревень - SOS. Это большой международный проект по поддержке детей-сирот, который функционирует с 1949 года. В этом году он отмечает 70-летний юбилей. А еще на 2019 год приходится 25-летие Детской деревни в России.

В псковской Детской деревне всего 14 домов. Из них в 11 домах могут проживать по 6 детей, максимальная наполняемость – 66 детей. А три дома мы отдали для реализации проекта «Укрепление семьи», который направлен на предотвращение социального сиротства. В них располагается маленький офис и две социальные гостиницы, куда могут прийти женщины с детьми, которые, например, сбегают от домашнего насилия.

Был случай, когда девушка жила на вокзале уже на последних месяцах беременности. Мы приняли ее, и она успешно родила. Эти дома востребованы постоянно.

О том, как выбирались социальные мамы

Эту работу начали в 2009-м году. Рекламная кампания была масштабной и шла даже в близлежащих регионах, таких как, например, Новгородская область и Республика Карелия.

Поступили порядка 140 писем от женщин, которые желали выступить социальными мамами. После этого им предстояло собеседование, после успешного прохождения которого они направлялись в уже существующие в России Детские деревни - SOS на практику в роли семейных помощниц на 1-1,5 месяца в весенне-летнее время 2010-го года.

А в середине сентября началась школа мам – в течении 4-х месяцев велись занятия, которые завершились 15 декабря. Параллельно набирал сотрудников – педагогов, психологов. Также шел набор воспитанников из детских домов и больниц.

22 декабря 2010 года состоялся заезд 22 детей – эта дата и считается днем рождения Детской деревни. Сейчас в Деревне 47 воспитанников, еще сопровождаем 14 детей из приемных «внешних» семей.

Кстати, за прошедшее с момента открытия Детской деревни время только в этом году социальные мамы стали выходить на пенсию – коллектив держался сплоченно и дружно.

Наши мамы – это профессиональные сотрудники. К тому же у нас есть семейные помощницы, которые прошли курс подготовки. Они могут подменять мам, если те ушли по делам или заболели.

О спонсорской помощи

Чтобы создать Детскую деревню, должно быть соответствующее желание областных властей построить ее. Но необходимо не просто желание, но и участие в этом процессе. Например, в Псковской области дали землю фактически бесплатно, потом провели коммуникации и проделали вводные работы, без которых сложно двигаться дальше. Это была большая и серьезная помощь. Порядка 20 млн рублей потратила область, соучредители вложили в Деревню около 150 млн рублей.

Кстати, в Люксембурге есть ассоциация жен российских дипломатов, которые собирают деньги в помощь именно нашей псковской Детской деревне. Порядка 20 тысяч евро на год. Почему именно так, не знаю, похоже, мы им больше приглянулись. Они помогли построить стадион. Первый взнос прислали они, затем Coca-Cola подтянулась и Балтийский строительный комплекс. А потом Coca-Cola сделала еще один подарок – вместе с Еленой Исинбаеваой построили площадку для воркаута и уличных тренажеров.

В мире бренд SOS один из самых узнаваемых, особенно в Европе. По результатам соответствующего опроса Детская деревня занимала лидирующую позицию. Поэтому люди направляют деньги зная, что это достаточно честная организация, которая ничего не утаивает и средства налево не уходят. У нас всегда проходит международный и российский аудит, если в этом есть необходимость.

О зарплатах социальных мам

Ежемесячно за каждого ребенка приемная семья получает 5 тысяч рублей, на содержание – порядка 11 тысяч рублей. А поскольку социальные мамы являются профессиональными сотрудниками, от Детской деревни они получают небольшую часть зарплаты. Если у мамы на воспитании 4-5 детей, она получает 35-40 тысяч рублей.

А если ребенку требуются дорогостоящие лекарства, обязательно помогаем. Коммунальные расходы, кстати, оплачивает Детская деревня.

Об «Эскимосских играх»

Одно время я очень серьезно занимался туризмом, когда жил в Мурманской области в начале 90-х. В Апатитах был туристский клуб, хотя может он и сейчас существует. И мы принимали участие в соревнованиях, которые назвались «Эскимосские игры». Они включали в себя ориентирование на лыжах, дальние переходы, а также строительство иглу и проживание в нем. «Игры» проходят и по сей день в Кировске у озера Малый Вудъявр.

Контрольное время, отводимое на постройку иглу, занимало около 2 часов. Но оно зависит и от числа участников команды. Например, 5-6 человек быстро построят иглу. А большие команды строят и большие иглы.

Там всё просто, но в то же время очень сложно. Наша команда два раза занимала именно первые места. Сейчас мой досуг – велосипед и плавание в бассейне.

Суп из лосося

Ингредиенты

- картофель (1 кг);

- 2 средних луковицы;

- соль;

- молотый белый перец;

- филе лосося (500 г);

- 1 пучок укропа;

- сливки (33%);

- сливочное масло.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















Рецепт

Почистим картофель.

А затем нарежем его на кубики и отправим в кастрюлю. Зальем примерно литром воды.

Чисти лук и разрезаем на 4 части.

Посолим и поперчим. Теперь поставим кастрюлю на плиту. Ждем, пока закипит.

Теперь можно заняться рыбой. Снимаем с лосося кожу и разрезаем на кубики. Вместо лосося подойдет также и форель, и сёмга.

Нарежем укроп. Когда картофель будет в состоянии al dente, как любят говорить итальянцы, отправим к нему укроп.

Спустя несколько минут добавляем сливки, примерно 400 мл.

Отправляем в кастрюлю нарезанное филе лосося. Теперь суп должен примерно 7 минут покипеть. А затем добавим сливочное масло.

Всё! Супер!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу ул. Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!