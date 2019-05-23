Депутаты снова утвердили Константина Болотина в должности директора псковского Горводоканала

12:13, 23 мая 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы единогласно проголосовали за расторжение и перезаключение трудового договора с директором муниципального предприятия «Горводоканал», депутатом Константином Болотиным. Об этом с 24-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва 23 мая передает корреспондент Псковского агентства информации.

Помимо этого, парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Олега Печатникова для назначения на должность директора вечерней (сменной) общеобразовательной школы №1 и кандидатуру Елены Симвулиди - на должность заведующей детским садом комбинированного вида № 29.