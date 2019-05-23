Девушки из Пскова могут принять участие в кастинге фестиваля «Краса Вселенной - 2020»

10:37, 23 мая 2019, ПАИ

Девушки из Пскова могут принять участие в кастинге международного фестиваля «Краса Вселенной - 2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Кастинги на фестиваль стартуют в разных странах мира сегодня, 23 мая. В новом сезоне проект полностью поменял свой формат и теперь не позиционируется как конкурс красоты. Отныне проект представляет собой фестиваль красоты и творчества. В фестивале смогут принять участие социально-активные девушки с ростом от 165 см в возрасте 18-30 лет. Семейное положение участниц не имеет значения, однако девушки с детьми не допускаются к участию в фестивале. Заполнить анкету можно на сайте фестиваля.

В финале фестиваля не будет выхода в купальниках. Вместо него появятся творческие конкурсы. Теперь финалистки фестиваля будут задавать каверзные вопросы членам жюри, а также презентовать свои видеоматериалы.

Отборочный финал от России пройдет в оффлайн-формате в конце года в Москве по франшизе «Краса Вселенной Россия - 2020». В других странах отборочные этапы пройдут в онлайн-формате с помощью общих интернет-голосований или смс-голосований. В 2020 году проект отмечает своё пятилетие, поэтому финал международного фестиваля состоится во Франции, в Каннах.