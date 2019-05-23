Готовится проектная документация для строительства лыжероллерной трассы в Корытово
Готовится проектная документация для строительства лыжероллерной трассы в Корытово. Об этом, отвечая на вопросы депутатов Псковской городской Думы по итогам своего отчёта, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, передаёт с сессии ПГД 23 мая корреспондент Псковского агентства информации.
Депутат Григорий Турчин, задававший вопрос, напомнил, что ещё в прошлом году часть лесопарка была перезонирована под спортивные нужды.
«На данном этапе формируется проектная документация для привлечения федеральных средств. Если будет такая база построена, то, конечно, результаты наших спортсменов улучшатся», - отметил Александр Братчиков, добавив, что в прошлом он занимался биатлоном.