Готовится проектная документация для строительства лыжероллерной трассы в Корытово

11:07, 23 мая 2019, ПАИ

Готовится проектная документация для строительства лыжероллерной трассы в Корытово. Об этом, отвечая на вопросы депутатов Псковской городской Думы по итогам своего отчёта, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, передаёт с сессии ПГД 23 мая корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Григорий Турчин, задававший вопрос, напомнил, что ещё в прошлом году часть лесопарка была перезонирована под спортивные нужды.

«На данном этапе формируется проектная документация для привлечения федеральных средств. Если будет такая база построена, то, конечно, результаты наших спортсменов улучшатся», - отметил Александр Братчиков, добавив, что в прошлом он занимался биатлоном.