Лучше всего псковские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

11:04, 23 мая 2019, ПАИ

Лучше всего псковские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку, прокомментировал результаты 2018 года глава администрации Пскова Александр Братчиков в своём отчёте перед депутатами Псковского городской Думы на сессии 23 мая. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Средний результат сдачи ЕГЭ по русскому языку. составил 71 балл. Стобалльных результатов по русскому языку достигли 13 выпускников, 18 - получили по 98 баллов. Математику профильного уровня псковские школьники сдали, чем в 2017-м, на 1,8 балла. По многим общеобразовательным предметам (химия, обществознание, история, английский и немецкий языки, информатика) средние баллы выпускников также увеличились, обратил внимание Александр Братчиков.

По его словам, в 2018 году для ЕГЭ впервые использовано новое технологическое решение «Печать экзаменационных материалов в аудитории», поэтому все пункты проведения экзаменов были оснащены компьютерами и принтерами, необходимым для осуществления печати. Более 400 педагогов, задействованных в проведении экзаменов, прошли специальное многоуровневое обучение на федеральной и региональной образовательных площадках.