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Общество

100% детских садов и школ Пскова оборудованы «тревожной кнопкой»

100% детских садов и школ Пскова оборудованы «тревожной кнопкой» для экстренного вызова полиции, сообщил о результатах работы в  2018 году глава администрации Пскова Александр Братчиков в своём отчёте перед депутатами Псковского городской Думы на сессии 23 мая. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Входными домофонами оборудованы 54 детских сада (100%), 16 школ (57%) и 4 учреждения дополнительного образования (57%). Системами видеонаблюдения оснащены 24 школы и 22 детских сада.

Отремонтированы кровли в школе №23, лицее №21 и детском саду №40, капитально отремонтировано асфальтовое покрытие в лицее «Развитие», псковском педагогическом комплексе и детском саду №39, выполнено благоустройство и монтаж оборудования спортивных площадок школ №12, №11 и №18, выполнены работы по дренажу, благоустройству территории и устройству теневых навесов в детском саду №34.

Для открытия 20 дополнительных мест выполнен капитальный ремонт систем отопления и горячего водоснабжения детского сада №26. В детском саду №43 произведены работы по ремонту помещений, в которых затем открылись ясли.

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