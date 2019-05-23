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Общество

В Пскове станет меньше нерегулируемых пешеходных переходов

В Пскове продолжится работа по сокращению количества нерегулируемых пешеходных переходов. Об этом, отвечая на вопросы депутатов Псковской городской Думы по итогам своего отчёта, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, передаёт с сессии ПГД 23 мая корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, генерал-майор в отставке Юрий Соседов обратил внимание на переход на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной, где установлен светофор, а поблизости есть нерегулируемая «зебра».

Александр Братчиков напомнил, что в Пскове работает городская комиссия по безопасности дорожного движения, по решению которой некоторые нерегулируемые пешеходные переходы будут убраны. Он добавил, что в некоторых случаях «зебра» упирается в газон, и попросил депутатов сообщать о таких фактах.

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