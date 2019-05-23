Юные пожарные из Пскова взяли «золото» и «серебро» на соревнованиях в Ленинградской области

11:31, 23 мая 2019, ПАИ

Юные пожарные из Пскова взяли «золото» и «серебро» на межрегиональной встрече дружин «Юный пожарный» в Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе администрации Псковской области.

Во время состязаний участники из Псковской, Новгородской и Ленинградской области продемонстрировали знания в области пожарной безопасности. Затем подростки прошли пожарно-прикладную эстафету, затем стали участниками конкурса «Разведка пожара».

По итогам состязаний в возрастной группе 14–16 лет первое место заняла команда юных пожарных «Псков-1» , второе место — команда «Псков-2» , а третье место — команда «Пожарный патруль» из Ленинградской области.

В возрастной категории 10–13 лет команда из Псковской области «1-1-2» заняла второе место. Первыми стали участники команды «Искра» из Ленинградской области. Замкнула тройку лидеров также команда «Искра» из Новгородской области.

Заключительным мероприятием встречи стала посадка «Дерева дружбы». Растение символизирует взаимодействие разных регионов России в области пожарной безопасности.

В Псковской области лучшие пожарные команды школ определяются на конкурсе «Я и пожарная безопасность». Это мероприятие в Пскове прошло уже в 15 раз.