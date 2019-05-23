Юные пожарные из Пскова взяли «золото» и «серебро» на соревнованиях в Ленинградской области
Юные пожарные из Пскова взяли «золото» и «серебро» на межрегиональной встрече дружин «Юный пожарный» в Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе администрации Псковской области.
Во время состязаний участники из Псковской, Новгородской и Ленинградской области продемонстрировали знания в области пожарной безопасности. Затем подростки прошли
По итогам состязаний в возрастной группе 14–16 лет первое место заняла команда юных пожарных
В возрастной категории 10–13 лет команда из Псковской области
Заключительным мероприятием встречи стала посадка «Дерева дружбы». Растение символизирует взаимодействие разных регионов России в области пожарной безопасности.
В Псковской области лучшие пожарные команды школ определяются на конкурсе «Я и пожарная безопасность». Это мероприятие в Пскове прошло уже в 15 раз.