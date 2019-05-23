Флешмоб «Вода, я люблю тебя» стартовал в Псковской области

12:22, 23 мая 2019, ПАИ

Флешмоб «Вода, я люблю тебя» стартовал в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в движении «ЭКА», участники флешмоба узнают как внести вклад в сохранение чистоты водоемов, повысить качество питьевой воды, пользоваться лайфхаками для водосбережения и вовлечь других в практики бережного отношения к воде.

В рамках флешмоба пройдут вебинары о сохранении Волги и Байкала и правилах выбора экологичной косметики и бытовой химии. Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на платформе и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами:

- определить свой водный след;

- изучить и следовать правилам экономии воды в быту;

- пользоваться экологичной бытовой химией и косметикой;

- поделиться советами по сбережению воды в социальных сетях с хештегом #водаялюблютебя.

«Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут ежедневно беречь воду и заботиться о ее чистоте“, — рассказала директор движения «ЭКА» Елена Горохова.

Флешмоб «Вода, я люблю тебя» стартовал на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на платформе будет запущено 10 флешмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы. Участниками флешмобов в рамках проекта уже стали почти 5 тысяч россиян.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.