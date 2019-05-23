Денис Васильев продолжит исполнять обязанности директора Службы благоустройства Пскова

12:42, 23 мая 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы продлили срок исполнения Денисом Васильевым обязанностей директора Службы благоустройства Пскова. Об этом с 24-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва, которая проходит 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что на думском комитете было заявлено, что Денис Васильев созрел для назначения полноценным руководителем, который уже 12 лет работает на муниципальной службе. Однако депутаты гордумы обратили внимание на то, что Денис Васильев не соответствует квалификационным требованиям в части срока работы на руководящей должности. В ответ на это Денис Васильев пояснил, что исполняет обязанности директора третий срок – по три месяца, а также работал первым заместителем учреждения с 2016 года.

По итогам обсуждения депутаты решили продлить полномочия Дениса Васильева в качестве исполняющего обязанности директора Службы благоустройства Пскова. Вопрос о его окончательном назначении на должность руководителя они рассмотрят на другой сессии.

Помимо этого, парламентарии поддержали продление срока исполнения обязанностей заведующей муниципальным детским садом компенсирующего вида №19 Ольге Заболотниковой и директору Центра образования «Подросток» Людмиле Заседателевой.