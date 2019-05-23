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Общество

Третья «Ганзейская вечеринка» пройдёт в Пскове 26 мая

26 мая в Пскове в ТРК «Акваполис» пройдет третье мероприятие из серии «Ганзейская вечеринка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

В рамках программы выступит Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Лада» и Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Радуга».

Ансамбль «Лада» - активный участник традиционных городских и областных праздников, конкурсов и фестивалей. Благодаря инициативе руководителя Н. Княжецкой коллектив занимается концертной деятельностью в области и пользуется популярностью среди всех категорий населения.

Хор «Радуга» - это коллектив, который постигает традиции народного пения и имеет свою манеру исполнения. Основа репертуара коллектива – народные песни, в том числе песни Псковской области, а также стилизованные авторские песни. «В репертуар подбираются песни, которые не звучат в других коллективах, песни, которые трогают сердце, вызывают сопереживание, дарят людям радость», - рассказали организаторы вечеринки.

Вход на мероприятие свободный. Начало - в 13:00.

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