Пакет предложений от проекта «Единой России» для включения в программу «Земский учитель» направлен в правительство

14:51, 23 мая 2019, ПАИ

На имя вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой направлен комплекс предложений для включения в программу «Земский учитель». Предложения выработали активисты проекта «Единой России» «Новая школа» для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на координатора партийного проекта, члена комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

По её словам, в рамках проекта предлагается распространить действие программы на учителей со средним специальным образованием, а также обеспечить участие в ней всех категорий работников образовательной сферы, в том числе и воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. Как пояснила координатор проекта, в эту группу входят учителя начальных классов, которые окончили педагогические колледжи. Именно их не хватает в сельской местности.

Кроме того, предложено создать единый информационный ресурс, в котором будут доступны данные по всем регионам о том, где именно требуются сельские педагоги. «Данный ресурс обеспечит доступность сведений о реализации программы для анализа ее результативности в каждом субъекте РФ», - отметила Алена Аршинова.

«Что касается минимального срока контракта для участия в программе, то он должен составлять пять лет. При этом, для исключения оттока кадров из села, и чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет) нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта с обязательством по осуществлению педагогической трудовой деятельности в сельской местности и малых городах. В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты», - подчеркнула парламентарий.

При это Алена Аршинова считает, что прописка и доля собственности в квартире у родителей не должна препятствовать кандидату участвовать в программе. «Это позволит вернуть в родные школы выпускников из сельской местности», - уверена Алена Аршинова.

Парламентарий также отметила, что нужно ограничиваться только утвержденными на федеральном уровне критериями отбора кандидата и не устанавливать региональные критерии. Они могут создать неравные условия для учителей, а также минимизируют количество документов, которые должны предоставить кандидаты.

«Такие программы, как «Земский учитель», должны формироваться не просто с учетом мнения регионов, а на их основе. Реализация программы, несомненно, станет очень важным вкладом в решение проблемы нехватки учителей в сельской местности и в малых городах. В рамках партпроекта «Новая школа» мы обеспечим всероссийский контроль последующей эффективной реализации программы «Земский учитель» в регионах», - резюмировала координатор партпроекта «Новая школа».