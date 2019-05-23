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Политика

Иван Цецерский рассказал, чем будет заниматься в Москве

Иван Цецерский, который ушел с поста главы Пскова 23 мая, рассказал, чем займется в Национальной ассоциации развития местного самоуправления, руководящий пост в которой он занял. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 23 мая. 

По словам Ивана Цецерского, это вновь созданная организация, которая сегодня получила официальную регистрацию в органах юстиции Москвы. С 27-28 мая он планирует приступить к работе, подбору кадров, выработке стратегии, плана работы. Иван Цецерский добавил, что ассоциация предназначена для реализации национальных проектов и помощи в совершенствовании правового законодательства, защите прав местного самоуправления.

Он рассказал, что ассоциация находится под кураторством федеральных органов власти, уже установлено четкое взаимодействие с Федеральным Собранием и Правительством.  Он также уточнил, что останется депутатом Псковской городской Думы. 

Он отметил, что будет налажено взаимодействие с Общероссийским народным фронтом. В каждом федеральном округе будут созданы группы, в Северо-Западном ее возглавил депутат Госдумы Александр Козловский. «Мне поручили возглавить исполнительную дирекцию, которая будет нарабатывать задачи для Ассоциации», - подчеркнул Иван Цецерский. Он добавил, что началась подготовка к совету при президенте, который пройдет осенью на Урале, и отметил, что у него «там будет своя роль».

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