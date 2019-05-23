1210 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года

16:50, 23 мая 2019, ПАИ

С начала года в лечебно-профилактические учреждения Псковской области с укусами клещей обратились 1210 человек, в том числе 288 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров.

Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на территории всех муниципалитетов. В Пскове насекомые покусали 338 человек, среди которых 83 ребенка, в Великих Луках - 109 (26 детей). Также на территории региона пострадали от клещей по 2 жителя Ленинградской и Московской областей, по одному уроженцу Тульской и Мурманской области. Иммуноглобулин введен 57 людям, в том числе 52 детям. Прививки от энцефалита сделали 2629 человек, среди которых 213 детей.

С 15 мая по 22 мая в регионе зафиксированы 309 случаев укусов клещей, среди пострадавших 55 детей. Иммуноглобулин ввели 8 детям в Пскове, Островском и Порховском районах.

В этом году в микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области по состоянию на 22 мая на исследования поступили 584 клеща. 121 из них проверили на клещевой вирусный энцефалит методом ИФА, 2 насекомых оказались его переносчиками.

Методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз исследован 461 клещ (1 положительный на клещевой вирусный энцефалит, 133 - на клещевой боррелиоз, 20 –на моноцитарный эрлихиоз).

Акарицидные обработки на территории Псковской области проведены на 328,38 га, в том числе 29,664 га – в летних оздоровительных лагерях.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, призывают соблюдать меры профилактики:

- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),

- наносить на одежду репеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,

- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,

- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,

- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,

- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко.

После укуса клещом следует обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресам: город Псков, улица Кузнецкая, дом № 23; улица Школьная, дом № 24 (Псковской районная поликлиника).

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (город Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефон 66-42-80; город Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, дом 23, телефон: 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).