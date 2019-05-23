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Общество

На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS

Соревнования по командному жиросжиганию «Взвешенные люди» пройдут в спортивном клубе S-FITNESS 28 мая в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации в спортклубе.

Мероприятие пройдет в форме соревнований на протяжении часа, всех участников ждут призы от клуба. Помимо этого, инструкторы клуба представят уникальные методики эффективных тренировок.

«Вы знаете способ, как сбросить более 4 кг за 1 час? Мы знаем! Ждем всех желающих!» - отметили инструкторы S-FITNESS.

Узнать все подробности и записаться на участие можно по телефону 55-77-75 или в официальной группе «Вконтакте». Количество мест ограничено.

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