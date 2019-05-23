Почти 2 млн потратят на устройство остановок в великолукской деревне Лакомица
Недостающие остановочные и посадочные площадки и автопавильоны появятся в деревне Лакомица в Великолукском районе. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 850 тыс. 900 рублей. Средства будут предоставлены из бюджета Псковской области.
Остановки будут оборудованы на автомобильной дороге Лакомица – Локниха. В техническом задании указаны восстановление и укрепление трассы, устройство покрытия на остановочных площадках, установка необходимых дорожных знаков. Окончание выполнения работ запланировано на 30 сентября 2019 года.
Проведение аукциона запланировано на 6 июня.