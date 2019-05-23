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Общество

Почти 2 млн потратят на устройство остановок в великолукской деревне Лакомица

Недостающие остановочные и посадочные площадки и автопавильоны появятся в деревне Лакомица в Великолукском районе. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 850 тыс. 900 рублей. Средства будут предоставлены из бюджета Псковской области.

Остановки будут оборудованы на автомобильной дороге Лакомица – Локниха. В техническом задании указаны восстановление и укрепление трассы, устройство покрытия на остановочных площадках, установка необходимых дорожных знаков. Окончание выполнения работ запланировано на 30 сентября 2019 года.

Проведение аукциона запланировано на 6 июня.

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