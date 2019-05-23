Конкурс красоты устроили в Псковском филиале Академии ФСИН России

17:31, 23 мая 2019, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся конкурс красоты «Мисс фестиваль», на котором жюри выбрало самую красивую курсантку среди участниц международного фестиваля «Псковское вече». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала Академии, победителем конкурса и обладательницей звания «Мисс фестиваль» стала курсант Могилевского института МВД Белоруссии Светлана Цыганкова.

Курсант Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина Мария Советова завоевала титул вице-мисс фестиваля. Курсант Академии ФСИН России Екатерина Шматова - «Мисс элегантность». Курсант Пермского института ФСИН России Ляйсан Илькаева – «Мисс очарование». Псковичка Алина Царева оказалась «Мисс лучезарностью». Титула «Мисс грация» удостоена курсант Владимирского юридического института ФСИН России Наталья Ким. «Мисс оригинальность» стала слушатель Санкт-Петербургского университета МВД России Екатерина Сафонова. «Мисс вдохновение» – курсант Владимирского юридического института ФСИН России Евгения Тофт. Курсант Академии МВД Республики Беларусь Виктория Ковчик завоевала титул «Мисс обаяние».

Участниц наградили дипломами, цветами и сладкими подарками, которые вручил председатель жюри - заместитель главы Псковского района Геннадий Ранцев.

Кроме того, в рамках фестиваля в загородном учебном центре Псковского филиала академии команды из Минска, Могилева, Белгорода, Санкт-Петербурга, Рязани, Владимира, Перми и Пскова соревновались в служебно-прикладной эстафете и определяли сильнейших в футболе, волейболе и перетягивании каната.

В рамках эстафеты, которая включала в себя соревнования в беге, переноске раненого, упражнении с гирями, использовании спецсредств, а также в неполной разборке–сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматического пистолета по металлической мишени, победу одержал Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина, серебряным призером соревнований стал Псковский филиал Академии ФСИН России, «бронзу» в упорной борьбе завоевала сборная команда Республики Беларусь.

В соревнованиях по футболу и волейболу победу одержали гости из Республики Беларусь. В перетягивании каната равных не было курсантам Санкт-Петербургского университета МВД России и Пермского института ФСИН России.