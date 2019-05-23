0
19:16
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
19:10
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
18:31
Как завершается учебный год в Пскове: ПАИ-live с Анной Кузыченко
17:55
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:56
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
15:36
Фотовыставка достопримечательностей Псковской области представлена в Москве
14:53
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
Еще новости
Общество

Металлообработкой занялись осуждённые великолукской колонии

Отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительного учреждения №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) заключил соглашение с Опытным заводом «Микрон» на оказание услуги по металлообработке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь осужденные ведут сварные работы по изготовлению 2 тысяч навесок. Материал для производства предоставляет заказчик. Уже изготовлены и отгружены на склад учреждения 400 навесок на 11 тысяч 400 рублей. При наличии заказов планируемый объем выпуска продукции составит 2 тысячи навесок в месяц на 57 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
23 мая 2019
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
23 мая 2019
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 мая 2019
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
23 мая 2019
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
Фотовыставка достопримечательностей Псковской области представлена в Москве
23 мая 2019
Фотовыставка достопримечательностей Псковской области представлена в Москве
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
23 мая 2019
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
Лосенка спас житель Новоржевского района
23 мая 2019
Лосенка спас житель Новоржевского района
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве — хорошая возможность презентовать потенциал региона
23 мая 2019
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве — хорошая возможность презентовать потенциал региона

Идет загрузка...