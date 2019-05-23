Металлообработкой занялись осуждённые великолукской колонии

17:36, 23 мая 2019, ПАИ

Отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительного учреждения №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) заключил соглашение с Опытным заводом «Микрон» на оказание услуги по металлообработке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь осужденные ведут сварные работы по изготовлению 2 тысяч навесок. Материал для производства предоставляет заказчик. Уже изготовлены и отгружены на склад учреждения 400 навесок на 11 тысяч 400 рублей. При наличии заказов планируемый объем выпуска продукции составит 2 тысячи навесок в месяц на 57 тысяч рублей.