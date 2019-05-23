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Спорт

Полуфиналы Чемпионата по дворовому футболу пройдут в Псковской области 25 мая

Полуфиналы Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пройдут 25 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.  

Игры команд зоны «Север» пройдут в Пскове, зоны «Центр» - в Пушкинских Горах, зоны «Юг» - в Великих Луках. Всего в них примут участие 46 дворовых и школьных непрофессиональных команд, в составе которых будут жители 20-ти муниципалитетов в возрасте от 9 до 18 лет. Впервые на соревнования приедут воспитанники школ-интернатов, это стало возможным благодаря поддержке общественной организации «Детский фонд».

В число финалистов муниципального этапа в зоне «Север» в категории 2001–2004 годы рождения вошли «Кадеты» (Псков), «Reach people» (Псков), «Восход» (Палкинский район), «ФК Родина» (Псковский район), «Дедовичи» (Дедовический район), «Струги Красные» (Стругокрасненский район), «ПСШ № 3» (Печерский район); 2005–2006: «Exe team» (Псков), «Шальке» (Псков), «Луч» (Палкинский район), «Середка» (Псковский район), «Дедовичи» (Дедовический район), «Юность» (Дновский район), «Рубеж» (Печерский район), «Волки» (Печерский район) - школа-интернат; 2007–2009: «Амкал» (Псков) «Торнадо» (Псков), «Дедовичи» (Дедовический район), «Юность» (Дновский район), «Атом» (Печерский район), «Непоседы» (Печерский район) - школа-интернат, «44-й Квартал» (Порховский район)

В зоне «Центр» за победу в категории 2001–2004 годы рождения поборются «Святогорец» (Пушкиногорский район), «Ливерпух» (Себежский район), «Атлант» (Красногородский район), «Новоржев-2» (Новоржевский район), «Юниор Старт» (Пыталовский район); 2005–2006: «Святогорец-05» (Пушкиногорский район), «Надежда» (Себежский район), «Новоржев-1» (Новоржевский район); 2007–2009: «Святогорец-08» (Пушкиногорский район) и «Спарта» (Себежский район). 

В зоне «Юг» в полуфинал вышли футболисты 2001–2004 годов рождения из команд «Babzonizz» (Великие Луки), «Орда» (Великие Луки), «Изумруд» (Локнянский район), БК «ЛЕОН» (Невельский район), а также 2005–2006 годов: «Легион» (Великолукский район), «Кадеты» (Великие Луки), «Олимп» (Пустошкинский район), «Сокол» (Новосокольнический район), «Юность» (Невельский район) и 2007–2009: «Кадеты-1» (Великие Луки), «Кадеты-2 (Великие Луки), «Сокол» (Новосокольнический район), «Олимп» (Пустошкинский район), «Штурм» (Бежаницкий район).

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализует ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб «ШТОРМ» в рамках проекта #Команда2018 Михаила Ведерникова при поддержке регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Юрия Сорокина. На данные цели выделена субсидия администрации Псковской области. 

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