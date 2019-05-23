Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове

19:16, 23 мая 2019, ПАИ

Оркестр из Польши «Вита Актива» открыл в Пскове IV международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Выступление оркестра предварил театральный этюд псковской студии «Я и Ты», актёрами которой стали воспитанники Центра лечебной педагогики. Постановкой занимался режиссер Сергей Чехов. Затем гостей, участников и зрителей фестиваля приветствовал художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Он передал слово председателю комитета социальной защиты Псковской области Армену Мнацаканяну.

«Мы в четвёртый раз проводим фестиваль «Другое искусство», - отметил он. - Год прошел быстро. Важно, что наш зал всегда полон, и список гостей только расширяется. Приятно, что так много людей ратует за развитие фестиваля». Армен Мнацаканян от имени главы региона Михаила Ведерникова передал слова приветствия, пожелал всем успехов и хороших впечатлений от мероприятий фестиаля.

​

«Участники нашего фестиваля и те, кто с ними работает, каждый день совершают подвиг», - подчеркнул Дмитрий Месхиев и передал слово директору Центра лечебной педагогики Андрею Цареву, который поблагодарил всех, кто приехал на фестиваль. «За этим стоит труд многих людей. Благодарю вас и за то, что пришли на открытие фестиваля. Надеюсь, что вы об этом не пожалеете», - добавил он.

Затем на сцену поднялся оркестр. Музыканты выбрали для псковичей 10 композиций. На концерте в Пскове прозвучали произведения Г. Ф. Генделя, Ф. Шопена, Дж. Оффенбаха, М. Мусоргского, А. Пиаццоллы, И. Рехина, Г. Швертербергера, С. Джоплина, Дж. Кандлера, К. Джонса в аранжировке для ударного оркестра.

Оркестр «Вита Актива» создан в 1995 году в рамках Гданьского филиала Польской ассоциации содействия людям с ограниченными интеллектуальными возможностями. Большинство участников оркестра – люди с интеллектуальными особенностями. В оркестре играют также их родственники и волонтёры. На счету коллектива уже более 240 концертов в 60 городах в Польше и за её пределами.

Дирижёр и художественный руководитель оркестра «Вита Актива» - Мирослава Липиньска. Оркестр играет музыку разных эпох и стилей, от барокко до современной музыки, в том числе сонористические композиции.

Фестиваль продлится три дня и завершится 25 мая традиционным уличным концертом «Воздух-джаз» на территории Центра лечебной педагогики. С полной программой фестиваля «Другое искусство» можно ознакомиться здесь. Вход на все мероприятия свободный.