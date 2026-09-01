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Общество

Памятник за рубль: дворцовый ансамбль в Псковской области выставят на торги

Администрация Порховского муниципального округа 11 сентября планирует провести торги по продаже дворцового ансамбля князя Дондукова-Корсакова. Извещение размещено на платформе «Наследие.Дом.РФ», приём заявок начался 10 августа, уточняют «Ведомости».

Фото: Наследие.Дом.РФ

Объект культурного наследия регионального значения предлагается инвестору в рамках льготной программы «Памятник за рубль». Победителю предстоит восстановить исторический комплекс и использовать его в соответствии с целевым назначением.

Площадь сохранившегося двухэтажного здания составляет 661 кв. м. Вместе с ним инвестору передадут земельный участок площадью 1500 кв. м. Согласно документации к лоту, дворцовый ансамбль находится в деревне Полоное и сейчас пребывает в неудовлетворительном состоянии. От усадебного здания сохранился только флигель, а на территории – стены некоторых хозяйственных построек.

Ансамбль получил название по фамилии княжеского рода Дондуковых-Корсаковых. Один из наиболее известных представителей рода – Михаил Дондуков-Корсаков, который в 1835–1852 годах занимал должность вице-президента Петербургской академии наук. Именно ему посвящена известная эпиграмма Александра Пушкина: «В Академии наук заседает князь Дундук».

Дондуковы-Корсаковы жили в усадьбе и неоднократно перестраивали ее. Господский дом был возведен здесь в 1864 году. После революции 1917 года здание разобрали, сохранив двухэтажный каменный флигель, в котором позднее разместилось правление колхоза «Полоное».

К сохранившейся части усадьбы примыкала оранжерея, а перед зданиями располагался пейзажный парк. В центре комплекса находилась церковь с колокольней и усыпальницей. Сегодня от основного здания остались только стены.

Несмотря на состояние, дворцовый ансамбль остается достопримечательностью Псковской области. Здесь проводятся экскурсии, а информация о комплексе размещена на региональном туристическом портале.

Эксперты отмечают историческую и туристическую привлекательность объекта, однако считают его восстановление сложным инвестиционным проектом. Среди основных факторов – неудовлетворительное состояние памятника и его удаленность: деревня Полоное расположена примерно в 90 км от Пскова.

По мнению специалистов, потенциальному инвестору потребуется не только восстановить объект, но и создать вокруг него самостоятельную туристическую точку притяжения либо включить усадьбу в существующие маршруты региона.

Эксперты также обращают внимание, что для удалённой исторической усадьбы особенно важна продуманная концепция. Среди возможных вариантов называют небольшой гостиничный комплекс с исторической атмосферой и рестораном, а при соответствующих режимах охраны – дополнительные объекты размещения.

При этом специалисты не исключают, что восстановлением памятника может заняться не коммерческий инвестор, а меценат. В любом случае, по их мнению, проекту потребуется оригинальная концепция, способная сформировать устойчивый туристический поток.

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