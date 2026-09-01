Более пяти тысяч педагогов ​работают в Псковской области

09:55, 01 сентября 2026, ПАИ

5,5 тысячи педагогических работников (из них 4,3 тысячи – учителя) работало в школах Псковской области на начало 2025-2026 учебного года. Такие данные приводит Псковстат со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

Всего в регионе насчитывается 211 организаций начального, основного и среднего общего образования. В них, по данным на тот же учебный год, обучалось 67,3 тысячи детей.

В этом учебном году за парты в Псковской области впервые сядут около шести тысяч школьников. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, сегодня, 1 сентября, состоятся в большинстве образовательных учреждений региона.