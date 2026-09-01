1 сентября поклониться деснице святителя Спиридона в Пскове можно будет до полуночи
1 сентября поклониться деснице святителя Спиридона в Пскове можно будет с 08:00 до 00:00. В это время перед ковчегом с мощами угодника Божия будет ежечасно совершаться акафистное пение, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
2 сентября доступ к мощам будет осуществляться с 08:00 до 15:00, после чего святыня отправится в Смоленск.
Ещё 17 августа десница святителя покинула греческий остров Корфу, чтобы подарить православным из России духовную поддержку и утешение. В Псковской области у людей ещё несколько дней есть редкая возможность прикоснуться к святыне, почитаемой во всём христианском мире.
Моменты церемонии, прихожане и атмосфера в день прибытия мощей в Псков – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
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