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Общество

1 сентября поклониться деснице святителя Спиридона в Пскове можно будет до полуночи

1 сентября поклониться деснице святителя Спиридона в Пскове можно будет с 08:00 до 00:00. В это время перед ковчегом с мощами угодника Божия будет ежечасно совершаться акафистное пение, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото: ПАИ

2 сентября доступ к мощам будет осуществляться с 08:00 до 15:00, после чего святыня отправится в Смоленск.

Ещё 17 августа десница святителя покинула греческий остров Корфу, чтобы подарить православным из России духовную поддержку и утешение. В Псковской области у людей ещё несколько дней есть редкая возможность прикоснуться к святыне, почитаемой во всём христианском мире.

Моменты церемонии, прихожане и атмосфера в день прибытия мощей в Псков – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

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