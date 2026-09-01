Глава Пскова обратился к школьникам в День знаний

10:28, 01 сентября 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин обратился к школьникам по случаю Дня знаний. Пост опубликован в его канале в мессенджере MAX.

«Сегодня особенно волнительно и для тех, кто только открывает дверь в мир знаний, и для тех, кто уже стоит на пороге взрослой жизни», – отметил он.

Всего в этом учебном году за парты впервые сядут 2,8 тысячи первоклассников, а для 1,2 тысячи одиннадцатиклассников начнётся финальный этап школьной дороги, добавил глава города.

«Пусть этот год будет наполнен не только уроками и домашними заданиями, но и открытиями, радостью маленьких побед и поддержкой тех, кто рядом. Первоклассникам – лёгкого старта и ярких впечатлений, выпускникам – уверенности в своих силах и верных ориентиров на пути к мечте!» – обратился к школьникам Борис Елкин.