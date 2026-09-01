Новые светофоры заработали в Порхове
Новые светофоры с пешеходными секциями установили на перекрёстке дороги Порхов – Дно и улицы Ленина в Порхове. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Ранее на этом перекрёстке работал светофор без пешеходных секций. В этом году старые светофоры заменили на современные с пешеходными секциями.
Работы завершены к 1 сентября. В ведомстве отметили, что это позволит школьникам безопаснее добираться до школы.
Отметим, ранее в Печорском районе у школы установили умный пешеходный переход с системой iCrosswalk. Если человек направляется к переходу, над дорогой загорается табло «Пешеход», а светящиеся знаки привлекают внимание водителей.
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