Новые светофоры заработали в Порхове

09:58, 01 сентября 2026, ПАИ

Новые светофоры с пешеходными секциями установили на перекрёстке дороги Порхов – Дно и улицы Ленина в Порхове. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Ранее на этом перекрёстке работал светофор без пешеходных секций. В этом году старые светофоры заменили на современные с пешеходными секциями.

Работы завершены к 1 сентября. В ведомстве отметили, что это позволит школьникам безопаснее добираться до школы.

Отметим, ранее в Печорском районе у школы установили умный пешеходный переход с системой iCrosswalk. Если человек направляется к переходу, над дорогой загорается табло «Пешеход», а светящиеся знаки привлекают внимание водителей.