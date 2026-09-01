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Общество

43 студентки в Псковской области получили пособия по беременности

За 12 месяцев больше 4 миллионов рублей перечислено на выплату пособий по беременности и родам студенткам очной формы обучения. Деньги получили 43 девушки, совмещающие учёбу с материнством, сообщили ПАИ в отделении Соцфонда России по Псковской области.

Фото: ПАИ

С 1 сентября 2025 года полномочия по назначению и выплате этого пособия перешли от учебных заведений к Социальному фонду. Сегодня вся процедура централизована и максимально упрощена для будущих мам.

«Теперь студенткам не нужно обращаться в деканат или бухгалтерию вуза – достаточно подать заявление в СФР, и все необходимые сведения мы проверим самостоятельно. Это экономит время и силы молодых родителей», – отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Размер пособия составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе – в Псковской области это 20 438 рублей в месяц. Выплата положена за весь период отпуска по беременности и родам:

– 70 дней до родов (84 – при многоплодной беременности);

– 70 дней после родов (86 – при осложнённых родах, 110 – при рождении двух и более детей).

Для оформления выплаты студентке достаточно подать заявление одним из удобных способов:

– через портал «Госуслуги»;

– в любой клиентской службе отделения СФР по Псковской области;

– в многофункциональном центре (МФЦ).

К заявлению необходимо приложить всего два документа: справку из медицинской организации, подтверждающую период нетрудоспособности; справку из вуза об обучении по очной форме с указанием периода отпуска по беременности и родам.

Статус обучения – бюджетное или платное – значения не имеет. Право на поддержку имеют все очницы.

Решение о назначении принимается в течение 10 рабочих дней, а средства перечисляются на счёт получателя в срок до 5 рабочих дней после положительного решения.

По всем вопросам студентки могут обратиться в региональное отделение СФР или на горячую линию ведомства.

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