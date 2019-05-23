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Общество

Территорию вокруг реки Мирожки в Пскове благоустроят в рамках международного проекта

Территорию вокруг реки Мирожки в Пскове благоустроят в рамках международного проекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Первый рабочий семинар по проекту ER65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» прошел в Пскове 23 мая. Проект направлен на повышение осведомленности населения о важности бережного отношения к окружающей среде и использования энергоэффективных практик, а также создание привлекательных, биологически разнообразных и экологически устойчивых городских территорий в региональных центрах - Пскове и эстонском Выру.

Проект будет реализован в течение 3-х лет. Общий бюджет составляет 619,7 тысяч евро, в том числе средства Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова - 242,2 тысяч евро, Эколого-биологического центра - 36,8 тысяч евро, 10% из которых покрываются партнерами в качестве софинансирования.

Координатор проекта с российской стороны, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь рассказала, что в рамках проекта также закупят юным экологам оборудование для проведения исследований состояния окружающей среды и воды. Кроме того, запланированы обмены между псковскими и вырускими школьниками и педагогами (экологами и биологами), проведение информационных и общественных кампаний, мастер-классов и обучающих семинаров для школьников и их родителей.

Партнеры проекта - управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова, псковский Эколого-биологический центр, Правительство города Выру (Эстония) и выруская государственная гимназия.

Программа приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» софинансируется Российской Федерацией, Эстонской Республикой, Европейским Союзом.

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