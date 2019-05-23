Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи

19:10, 23 мая 2019, ПАИ

Три двухдневных мастер-класса по редкой малоинвазивной хирургии показывают медики из Санкт-Петербурга псковским врачам, которые им ассистируют. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, уникальные операции проходят в Псковской областной клинической больнице в рамках ежегодной научно-практической конференции «Современные технологии в клинической практике».

В первом мастер-классе принял участие заместитель главного врача по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих. «Каждый раз мы стараемся найти новые операции, которых у нас выполняется мало, и нам надо поучиться, или те, что у нас делаются впервые. Мы учимся и потом делаем их пациентам Псковской области», - рассказал он.

Три года назад в Псковской областной больнице впервые выполнили операцию на щитовидной железе через подмышечную впадину – теперь она стала повседневной. На этот раз, чтобы добраться до щитовидной железы, врачи сделали разрез под нижней губой пациентки. По мнению ведущего эндовидеохирурга, главного врача петербургской клиники Антона Пришвина, это довольно редкая методика, которая используется не во всех клиниках мира. Он подчеркнул, что методика находится на стадии освоения, и количество выполненных таких операций в мире не так велико».

«Для меня как для хирурга это просто космос! 20 лет назад мы и в мыслях не держали, понятия не имели, что можно щитовидку так щадяще оперировать, – признался вице-спикер областного Собрания депутатов, экс-главный врач областной больницы, посвятивший медицине четыре десятилетия, Виктор Антонов. По его словам, это очень высокий уровень хирургии.

За действиями бригады врачей посредством онлайн трансляции наблюдали все участники конференции. Модератор передавал вопросы в операционную, врач комментировал действия и пояснял необходимость своих решений.

По окончании операции Антон Пришвин рассказал, что ему приятно работать с коллективом Псковской областной больницы. Он добавил, что в здесь высокопрофессиональная команда во главе с главным хирургом Игорем Дитрихом.