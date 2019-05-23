За приобретение и хранение гашиша осудили двоих жителей Дедовичского района

19:33, 23 мая 2019, ПАИ

Двоих жителей Дедовичского района осудили за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта гашиша в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Суд установил, что 1 октября 2018 года подсудимые вступили в преступный сговор, незаконно приобрели на территории Санкт-Петербурга гашиш массой 6,76 грамм для личного потребления, после чего привезли наркотик в поселок Дедовичи. Полицейские пресекли противоправные действия и изъяли гашиш из незаконного оборота.

С учетом наличия в действиях у одного из подсудимого рецидива преступлений и мнения позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Второму подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.